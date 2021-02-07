Глава ЕЦБ спрогнозировала сроки восстановления экономики еврозоны

Экономика в Европе, пострадавшая из-за пандемии COVID-19, начнет восстанавливаться примерно с середины 2021 года. Такой прогноз дала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«Экономическое восстановление задержалось, но не сошло на нет. Его, что очевидно, ждут с нетерпением. Мы ожидаем экономического роста примерно к середине года, хотя неопределенность остается», - отметила Лагард в интервью газете Journal du Dimanche.

Как рассказала экономист, в ЕЦБ ожидают, что годовой рост реального ВВП в 2021 году будет около 4% или «может быть чуть ниже». Это является значительным увеличением, по сравнению с падением ВВП в еврозоне на 6,8% в 2020 году - на 6,8%.

Лагард подчеркнула, что в Европе никто не застрахован от неизвестных рисков.

«Давайте признаем: мы не вернемся на уровни экономической деятельности, которые были у нас до пандемии, раньше середины 2022 года», - заявила глава ЕЦБ.

Как отметила Кристин Лагард, ситуация в экономике будет зависеть от политики вакцинации и прогресса программ ее осуществлению. А также от экономических мер властей, которые будут приниматься в ответ на ситуацию в сфере здравоохранения.