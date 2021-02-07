Эксперт назвал валюты, которые опасно покупать

Прогнозировать динамику валютных курсов довольно непросто, поскольку влияющие на ситуацию факторы постоянно меняются. Это происходит на фоне масштабного выкупа мировыми центробанками активов с рынка и снижения ключевых ставок, из-за чего курсы постоянно меняются, рассказал эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них», - указал специалист агентству «Прайм».

Как подчеркнул аналитик, такому риску подвержены как и ведущие валюты, например, евро, так и традиционные, как говорят на профессиональном сленге экономисты, «валюты-убежища» - к примеру, японская иена или швейцарский франк.

Один из наиболее вероятных кандидатов на ослабление в ближайшее время - это все-так евро, считает эксперт. Что касается прогноза инвестбанков относительно курса EUR/USD, то он предполагает, что его рост составит до 1,25 в этом году (сейчас эта цифра равна 1,21).

Как пояснил Михаил Коган, на ситуацию в отношении доллара повлияла конкурентная девальвация, которую проводил предшественник Джо Байдена посту президента США Дональд Трамп, стремившийся «ослабить доллар всеми правдами и неправдами».