В США крупная сеть магазинов заплатит сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

Руководство американской компании Kroger, которая владеет одной из крупнейших в США сетей магазинов, выплатит по 100 долларов своим сотрудникам, прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Речь идет о разовой выплате, которую получат работники, предоставившие в отдел кадров справку, подтверждающую, что им сделали прививку. Работникам, не имеющим возможности пройти вакцинацию в связи со здоровьем или тем, кто не имеет желания это делать по причине каких-либо убеждений, также выплатят определенную сумму в случае, если они согласятся посещать специальные курсы. Там им объяснят, какие меры следует принимать для избежания распространения инфекции.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в России не будут вводиться антиковидные паспорта. Так, прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей.