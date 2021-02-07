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Врач рассказала, на какие заболевания могут указывать темные круги под глазами

Алена Миронова
06:33 07.02.2021
Чаще всего причиной их появления становится недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, ночная работа, долгое сидение за компьютером, долгое использование мобильных телефонов, нерациональное сочетание времени труда и отдыха.
Врач рассказала, на какие заболевания могут указывать темные круги под глазами
© Фото: pixabay.com
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Темные круги под глазами могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний внутренних органов. Об этом рассказала врач-иммунолог Ксения Бочарова.

Эксперт отметила, что на состояние и цвет кожи в области глаз огромное влияние оказывают образ жизни и режим дня. Чаще всего причиной их появления становится недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, ночная работа, долгое сидение за компьютером, долгое использование мобильных телефонов, нерациональное сочетание времени труда и отдыха.

Это явление может указывать на развитие гипоксии - кислородного голодания.


«Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами», — передает «Пятый канал» слова врача.

Однако в отдельных случаях темные круги в области глаз могут являться и вариантом нормы, поскольку кожа там очень тонкая - с возрастом она становится тоньше и тоньше.

Эксперт рекомендует обращаться к врачу, чтобы уточнить причину появления темных кругов, а также исключить ряд заболеваний, таких как анемия, заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной системы, почек и так далее.

Ранее врачи назвали неочевидный фактор, увеличивающий риск болезни сердца. В ходе исследований выяснилось, что те, кто столкнулся с тяжелыми проявлениями депрессии, оказались более подвержены сердечным заболеваниям.

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