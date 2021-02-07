Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок

Количество новых заболевших COVID-19 в России постепенно снижается, поэтому благодаря положительной динамике заболеваемости специалисты считают, что масочный режим может быть отменен уже к концу весны.

Как пояснили в Европейском центре вакцинации, для того, чтобы режим обязательного ношения масок был снят, должен быть соблюден целый ряд факторов, в том числе - наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

«Может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету начнется резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет», - рассказала РБК врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

Говоря о традиционных заболеваниях ОРЗ и ОРВИ, характерных для февраля-марта, то в этом году специалисты также не прогнозируют их резкую вспышку. По словам вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, на фоне эпидемии инфекции коронавируса люди стали вести себя намного более осторожно.

«Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо», - пояснил доктор биологических наук.

По мнению вирусолога, если такая ситуация сохранится и дальше, то антиковидные меры в России ограничат к лету, или даже снимут их вообще.