В полиции Москвы отметили рост числа фальшивых сайтов с авиабилетами

В столичной полиции сообщили об отмеченном росте числа мошеннических ресурсов, занимающихся продажей авиабилетов. Увеличения числа поддельных сайтов связали с возрастающим спросом на воздушные перевозки.

Как указали в пресс-службе московской полиции, дизайн фальшивых сервисов может быть очень похож на известные и авторитетные ресурсы. Подозрения же должны в первую очередь вызывать неправдоподобно низкие цены на билеты.

Кроме этого, для оплаты перелета может не предлагаться банковская карта, так как злоумышленники предпочитают избегать связи с банками. В целом, как передает ТАСС, сотрудники полиции Москвы призвали внимательно проверять туристические сайты перед их использованием.