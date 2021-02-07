Эксперт предрек Украине африканский уровень экономики
Экономист Юрий Гаврилечко назвал «невообразимой фантастикой» возможность получать украинским гражданам зарплату на уровне европейских государств. Об этом специалист высказался на фоне заявления правительства Украины, которое накануне пообещало к 2030 году зарплаты на уровне Польши и Словакии.
«Украине уже обещали, что через десять лет сумма заработной платы будет как в Польше, но в нынешних реалиях такое сравнение - очередная ненаучная фантастика», - говорится в материале Гаврилечко на портале «Главред».
По словам эксперта, для реализации инициативы в стране нет адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства.
«Единственное, что нас ждет - падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», - подытожил Гаврилечко.
Ранее премьер-министр Украины заявил, что к 2030 году в стране полностью откажутся от угля.