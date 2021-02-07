При пожаре в Магаданской области погибли три человека

По данным СМИ, в Магаданской области в поселке Стекольном произошел пожар, в результате которого погибли двое взрослых и ребенок. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электрооборудования, пишет ИА MagadanMedia.

Как сообщает издание со ссылкой на местное ГУ МЧС, на данный момент спасателям удалось ликвидировать возгорание.