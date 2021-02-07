В стране и мире В Забайкалье сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда Светлана Головина В связи с произошедшим движение поездов по станции Нанагры временно приостановлено. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: На станции Нанагры Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда. Из-за инцидента был нарушен габарит соседнего пути, движение поездов по станции временно приостановлено. «Ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования №61 Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием», - говорится в сообщении на сайте ЗабЖД. Помимо этого, был отменен пригородный поезд Зилово – Ксеньевская. Сейчас на месте работает оперативный штаб под руководством начальника дороги и комиссия ЗабЖД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика