«Счастливее, чем когда-либо»: советник Трампа рассказал, как тот переживает уход с поста

Бывший американский лидер Дональд Трамп чувствует себя счастливым с тех пор, как сложил свои полномочия и покинул стены Белого дома. Он также вполне успешно обходится без социальных сетей. Об этом рассказал старший советник экс-президента Джейсон Миллер.

Как подметил Миллер, Трамп был в крайне хорошем расположении духа и впервые за многие годы казался расслабленным. По словам советника, бывший глава государства отметил, что даже рад не сидеть в этот период его жизни в социальных сетях и «не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти».

Миллер также указал, что сложившаяся ситуация вполне устраивает супругу Трампа, Меланью, также ставшую после отъезда из Белого дома «намного счастливее». Об этом пишет Times.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа могут вынудить покинуть резиденцию во Флориде. По имеющейся информации, постоянный дом экс-президента был оформлен с нарушениями, а именно - как гольф -клуб для вип-персон.