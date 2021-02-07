США отменили соглашения с Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором о предоставлении убежища

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил о приостановке действия соглашений о предоставлении убежища с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Соответствующие договоренности ранее были достигнуты администрацией Дональда Трампа.

По словам госсекретаря, власти трех государств были уведомлены о том, что Вашингтон предпринимает данные действия для «выработки совместного подхода к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения».

«Эти действия не означают, что граница США открыта. Мы привержены расширению правовых путей для защиты и возможностей здесь и в регионе, но Соединенные Штаты - это страна с границами и законами, которые необходимо соблюдать», - говорится в заявлении Блинкена на сайте американского правительства .

Соглашения предполагали предоставление убежища внутри Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, а не в Соединенных Штатах.