Доктор Мясников назвал «чудесный» продукт питания

Бобовые являются лучшим продуктом питания для здоровья человека. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что не видит в подобной еде никаких недостатков.

Медик объяснил, что бобовые богаты клетчаткой, крайне необходимой организму и способствующей снижению риска развития онкологии и проблем с сердечно-сосудистой системой. Также в бобовых содержится много растительного белка, полезного людям с гипертонией.

Этот идеальный для рациона продукт способен обеспечить человека витаминами группы В и такими микроэлементами как калий и селен. Помимо этого, он является низкокалорийным.

«Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма», - указал врач в эфире канала «Россия 1».

Доктор Мясников добавил, что даже от единственного незначительного минуса бобовых не так уж сложно избавиться. Для этого нужно лишь замачивать их с вечера и варить без соли.

Ранее канадские медики обнаружили, что употребление различных видов бобовых помогает снизить уровень сахара в крови. Кроме того, такие продукты как нут, чечевица и горох способны уменьшить уровень холестерина.