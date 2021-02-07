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Доктор Мясников назвал «чудесный» продукт питания

Анна Берестовая
04:10 07.02.2021
В бобовых содержится много растительного белка и клетчатки.
Доктор Мясников назвал «чудесный» продукт питания
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
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Бобовые являются лучшим продуктом питания для здоровья человека. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что не видит в подобной еде никаких недостатков.

Медик объяснил, что бобовые богаты клетчаткой, крайне необходимой организму и способствующей снижению риска развития онкологии и проблем с сердечно-сосудистой системой. Также в бобовых содержится много растительного белка, полезного людям с гипертонией.

Этот идеальный для рациона продукт способен обеспечить человека витаминами группы В и такими микроэлементами как калий и селен. Помимо этого, он является низкокалорийным.

«Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма», - указал врач в эфире канала «Россия 1».

Доктор Мясников добавил, что даже от единственного незначительного минуса бобовых не так уж сложно избавиться. Для этого нужно лишь замачивать их с вечера и варить без соли.

Ранее канадские медики обнаружили, что употребление различных видов бобовых помогает снизить уровень сахара в крови. Кроме того, такие продукты как нут, чечевица и горох способны уменьшить уровень холестерина.

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