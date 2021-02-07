Врач объяснил, как правильно дезинфицировать маски

Обработка масок дезинфицирующими средствами, антисептиками, спиртом или хлоркой может быть опасна для здоровья, поскольку высока вероятность надышатся вредными испарениями. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

В результате испарения веществ не исключено «некоторое опьянение».

«Если очень сильно постараться, оно будет определяться при помощи алкотестеров - за руль вы сесть не сможете», – сказал специалист.

Чтобы многоразовые тканевые маски не утратили свои защитные свойства нужно соблюдать простые уходовые рекомендации: регулярно стирать с отжимом, хорошо высушивать и проглаживать утюгом с паром.

«Желательно иметь несколько масок на смену: одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке», - рассказал Водовозов в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил: если на маске присутствуют различные аксессуары, то стирать ее обычным способом нельзя.