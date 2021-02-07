Британская вакцина от COVID-19 показала неэффективность против штамма из ЮАР

Созданная в Великобритании вакцина от коронавирусной инфекции показала низкую эффективность против нового штамма SARS-CoV-2, первоначально появившегося в ЮАР. Соответствующий вывод был сделан на основе исследования с участием двух тысяч человек. Об этом сообщает Financial Times.

Было установлено, что препарат, разработанный фармкомпанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом неспособен обеспечить защиту от умеренного и легкого течения COVID-19. Эффективность вакцины для предотвращения развития тяжелой формы коронавируса, а также ее влияние на летальность заболевания пока проверены не были.

Ранее в ЮАР начали проверку различных вакцин от коронавирусной инфекции на способность защитить организм от зарегистрированного в стране нового штамма. Ученые, занятые данным вопросом, добавили, что вирус продолжает мутировать и изменяться.