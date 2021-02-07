Кинолог призвал ни в коем случае не переводить собак на веганскую диету

Вегетарианская и веганская диеты, которых придерживается сейчас немало людей, ни в коем случае не должны распространяться на собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, предупредив, что подобное питание может сильно навредить здоровью питомца.

«Важно помнить, что собака – это хищник», - отметил он.

Специалист призвал не пытаться привить псам свои пищевые привычки и обеспечить животных всеми необходимыми веществами, составив здоровый и правильный рацион. Он также посоветовал при принятии решения о том, как кормить собаку, проконсультироваться у ветеринара.

Кинолог объяснил, что хотя многие собаки и любят растительную пищу, но они не имеют необходимых жевательных поверхностей на зубах для ее измельчения и достаточно длинного ЖКТ, позволяющего спокойно переваривать подобные вещества. Кроме того у собак очень низок уровень фермента амилазы, который обязательно необходим для расщепления углеводов.

«Собака ради выживания может питаться какое-то время растительными продуктами и только ими. Но никогда такая собака не будет полна сил, способна к нагрузкам и здорова в полной мере», - цитирует Голубева РИА Новости.

Кинолог объяснил, что хозяева могут даже не подозревать, что их питомец страдает от болезни. Также рацион, не обеспечивающий животных необходимым белком, способствует быстрому старению и изнашиванию организма собаки.

Эксперт добавил, что тем владельцам собак, которые не могут переносить вида мяса, подойдут специальные мягкие и сухие корма для их домашних любимцев. Также существуют корма, содержащие яйца и рыбу, что может стать выбором для принципиальных вегетарианцев. Веганы же, при желании, могут выбрать корма на основе белков насекомых, которые способны покрыть потребность собак в животном белке.