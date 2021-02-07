В Мексике военные изъяли партию наркотиков стоимостью 90 млн долларов

Военно-морские силы Мексики у берегов штата Синалоа перехватили лодку, на борту которой перевозили крупную партию наркотиков. Об этом сообщает местный телеканал Televisa со ссылкой на представителя ведомства.

Всего военные конфисковали более 2,5 тонн вещества метамфетамина и свыше 100 тысяч таблеток фентанила. По предварительным данным, общая стоимость партии на черном рынке составляет порядка 90 миллионов долларов.

По предположения властей, наркотические вещества могут принадлежать наркокартелю «Синалоа».

Незадолго до этого во Львове служба безопасности Украины изъяла более одной тонны героина.