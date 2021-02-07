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В сетях обмана: как определить, что ваш Wi-Fi взломали

Анна Берестовая
02:48 07.02.2021
Существует несколько способов обнаружить посторонние устройства, подключенные к сети.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский рассказал «Звезде», как можно понять, что ваш Wi-Fi взломали. По словам эксперта, об этом может свидетельствовать «неприлично медленная» работа Интернета.

«Вы видите, что скорость скачивания каких-то файлов, предположим, стала существенно меньше, чем была. В пору озаботиться вопросом, не воруют ли Wi-Fi», - обозначил он.

Гродзенский порекомендовал в первую очередь попробовать отключить все устройства, включая Smart TV, и посмотреть на Wi-Fi-индикатор роутера. Если он будет мигать, значит используются какие-то посторонние девайсы.

Эксперт также рассказал о существовании специальных приложений, позволяющих узнать, сколько устройств подключено к Wi-Fi-сети.

«Вы его открывайте и видите список девайсов, которые подключены к вашему Wi-Fi. Если вы увидите какой-то девайс, который вам не принадлежит, значит вот, пожалуйста, уже понятно, что что-то происходит», - отметил специалист.

Гродзенский назвал также более сложный способ проверить свою сеть, который подойдет продвинутым пользователем. Для его осуществления нужно зайти в панель управления роутера и посмотреть в  DHCP список клиентов на предмет наличия посторонних устройств.

«Если по какому-либо методу вы определили, что посторонние устройства есть, самое простое - это изменить пароль Wi-Fi и сделать его существенно сложнее, чем он есть», - посоветовал специалист.

Ранее эксперт Станислав Косарев рассказал о том, насколько вредно иметь Wi-Fi-роутер в квартире. По словам эксперта, негативное влияние излучения в настоящее время не было доказано, однако ради безопасности устройство стоит убрать подальше от спального места.

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