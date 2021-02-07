Глава дипломатии ЕС оценил возможность принятия новых санкций против России

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что 22 февраля во время встречи глав МИД Евросоюза могут быть введены новые антироссийские санкции.

«Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», - уточнил Боррель в своем блоге.

Глава евродипломатии во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что новых предложений по санкциям против РФ от стран - членов Евросоюза не поступало.

Напомним, Боррель посещал Москву с 4 по 6 февраля. В ходе своего визита он, в частности, встретился со многими представителями российских общественных организаций.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что на сегодняшний день отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных. При этом глава евродипломатии призвал стороны сохранять возможности для обмена мнениями.