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Франция рискует «столкнуться» с резким ростом заражения COVID-19

Ирина Киселенко
22:53 07.02.2021
Контролировать эпидемию будет сложнее, так как слишком мало французов прошли вакцинацию.
Франция рискует «столкнуться» с резким ростом заражения COVID-19
© Фото: Vincent Isore Keystone Press Agency Globallookpress
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Во Франции к началу марта возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования университетской больницы Лилля опубликованы французской газетой Le Journal du Dimanche.

Согласно представленному экспертами графику, уже в конце февраля ожидается рост заболеваемости, а к марту в стране будет преобладать «британский» вариант вируса. По мнению исследователей,  необходимо действовать уже сейчас, так как контролировать эпидемию будет сложнее.

Во Франции многие жители еще не прошли вакцинацию от вируса.

На седьмое февраля 2021 во Франции зафиксировано 3 337 048 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 19 715 человек.

Ранее французские власти закрыли границы на въезд и выезд.  Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с отрицательным тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях.

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