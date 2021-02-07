«Цифровая ненависть»: как соцсети стали главным политическим инструментом

С 1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети обязаны блокировать любой контент с рекламой наркотиков, призывам к совершению незаконных действий, к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных акциях.

«Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес, мы никогда не должны об этом забывать. Для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. Что такое бизнес? Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли. К сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб категории людей, на которых он направлен», - заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».

Новый закон призван защитить людей от ненависти и агрессии в интернете. Президент уже поручил разрабатывать законодательство в этой области и создать полноценную юридическую базу, чтобы обеспечить нашу безопасность.

«Это самые страшные вызовы сегодняшнего дня, когда в социальной сети тебя могут в считанные минуты превратить в ничто, опубликовав от имени анонима любую, самую грязную клевету. И это все должно регулироваться для того, чтобы всех нас защитить», - считает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Социальные сети сегодня стали главным инструментом политических манипуляций. Больше половины участников несанкционированных акций узнают о них через сообщения или видео в соцсетях.

«Шабаш, который был устроен накануне событий прошлых выходных - он, конечно, во многом разогревался социальными сетями, а эти сети находились как правило на цифровых платформах американских гигантов», - сообщает член Совета Федерации Андрей Климов.

Те, кто зовут людей на площади и, как мантру, повторяют слова о демократии и свободе, забывают: агрессия растет быстро и сметает все на своем пути. Высшая школа экономики на неделе стала объектом интернет-хейта. Только за то, что ее ректор сообщил студентам: митинги никому не дают права пропускать зачеты и семинары.

Агрессия и ненависть - главные орудия, с помощью которых раскачивают общество в любом государстве. Новый закон должен от нее защитить и простых людей, и всю страну, в дела которой пытаются вмешаться извне.

«Социальные сети стали просто открытым источником искаженной информации о происходящих событиях, по вовлечению несовершеннолетних, включая школьников в незаконные действия, в том числе против правоохранительных органов. То тут мы, конечно, считаем, что нужно сделать все необходимое для соблюдения российского законодательства» - рассказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

В 2010 году египетская оппозиция использовала их для свержения президента Хосни Мубарака. После того, как в полицейском участке погиб гражданский активист, 28-летний египтянин Халед Саид, по соцсетям прошел флешмоб «Мы все Халед Саид». Это накалило градус агрессии в оппозиции, гнев выплеснулся на площади, все закончилось госпереворотом.

Похожий сценарий был и в Белоруссии. Через Telegram и Facebook оппозиция организовывала митинги, распространяла видео с портала «Нехта», штаб-квартира которого находится в соседней Польше.

В Америке соцсети открыто помогали демократам свергнуть республиканца Трампа. После истории с штурмом Капитолия аккаунты тогда еще действующего президента блокировал Twitter, Instagram и Facebook.

«Во время выборов социальные сети были главным орудием цензуры. Потому что большие корпорации, владельцы соцсетей тесно связаны с демократической партией, с Баденом. И они подвергли цензуре Трампа и сторонников Трампа тоже» - рассказал политический обозреватель, американец Джон Вароли.

Соцсети – теперь во всем мире один из главных пропагандистских и политических рычагов. Это раньше революционеры спешили первым делом захватить телеграф и телефон, сейчас – главное взять контроль над соцсетями.

«Через социальные сети навязывают не те, чуждые нам ценности, образ жизни. Президент США Байден, новый президент 46-й, он уже сказал, что он будет использовать инструмент мягкой силы, вваливать существенно больше денег в демократизацию России. Деньги польются на грантовые программы, они уже льются в том числе и для блоггеров, для формирования не той повестки, которая на самом деле существует» - заявил Александр Малькевич.

Российские власти уже не раз давали понять: мы не пойдем по китайскому пути и не будем закрывать наш интернет от внешнего мира. Важно соблюдать свои интересы, но также важно ни в коем случае не ограничивать свободу слова и свободу выбора. Это тонкая грань, через которую никто переступать не собирается. Действовать будут исключительно мягкой силой. Вот, например, в субботу наш МИД завел аккаунт в TikTok.