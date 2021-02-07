На юго-западе Москвы при пожаре один человек погиб и двое пострадали

В Москве на Солнцевском проспекте при пожаре в квартире один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Сообщение о пожаре поступило в 20.50 по Москве.



«В результате возгорания погиб один человек, двое пострадали», - сказал представитель экстренных служб.

В 21.15 пожар был ликвидирован. Пожарно-спасательными подразделениями были спасены пять человек, их передали медикам для обследования. Подробная информация о ЧП уточняется.