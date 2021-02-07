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СМИ: в России ведутся разработки лекарства от ВИЧ

Ирина Киселенко
22:35 07.02.2021
Испытания продлятся около двух лет.
СМИ: в России ведутся разработки лекарства от ВИЧ
© Фото: pixabay.com
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В России началась разработка лекарств для лечения ВИЧ, но для клинических испытаний препаратов, необходимо найти финансирование. Об этом сообщил источник «Интерфаксу».

«В одном лекарстве используется тот же принцип, что и при лечении берлинского и лондонского пациентов - воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус. Только тем пациентам пересаживали стволовые клетки от доноров, самих пациентов подвергали облучению, что связано с большим риском, фактически, один из них побывал на грани смерти», - рассказал источник.

Он отметил, что «на мышах результаты хорошие, разработка лечит. Но для исследования на человеке нужны большие деньги, с этим есть трудности. Разработку ведет ФМБА».

По данным «Интерфакса», в настоящее время идут доклинические испытания данного препарата, они продлятся около двух лет.

В январе вице-премьер России Татьяна Голикова, ссылаясь на данные декабря 2020 года назвала число зараженных россиян с ВИЧ. Число россиян, зараженных вирусом иммунодефицита человека, превысило 1,1 миллиона человек. Более 60% болеющих - мужчины. Наибольшее число зараженных находится в возрастной группе от 30 до 44 лет. Средний возраст людей, умерших от ВИЧ, вырос на один год и составил 39 лет.

Ранее канадский ученый, профессор Жак Пепин предположил, что первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны. Специалист выдвинул гипотезу, что впервые человек заразился инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна. Произошло это во время охоты на обезьян. Ученый уточнил, что «нулевым» пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, который участвовал в боевых действиях против немецких войск в Камеруне.

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