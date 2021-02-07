В Сирии за сутки зафиксировано 28 обстрелов с позиций террористов

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхан ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В провинции Идлиб зафиксировано 15 обстрелов, в провинции Латакия – 4 обстрела, в провинции Алеппо – 5 обстрелов, в провинции Хама – 4 обстрела.

Российские военнослужащие провели четыре гуманитарных акции в населенных пунктах Эссахара, Джуайб-Яшут, Максар-эль-Фаукани и Камишлия. Всего было выдано 1565 продовольственных наборов общим весом 7,5 тонн.

ЦПВС продолжает реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании и проводят патрулирование на территории четырех провинций. Силы армейской авиации провели патрулирование от аэродрома Камишлия до высоты Тваль-Аба и обратно.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.