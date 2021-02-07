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Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию

Ирина Киселенко
21:45 07.02.2021
Российская вакцина «Спутник V» разработана НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.
Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию
© Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Globallookpress
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой наградить разработчиков российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»  государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине.


«Создание вакцины "Спутник V" - эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», - написал Жириновский в Twitter.

Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции. «Спутник V» - аналогия с освоением космоса. В 1957-ом мы первые запустили туда «Простейший Спутник 1», в 2020-ом снова первыми разработали, создали и испытали лекарство от COVID-19.

Ранее национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ для вакцинации на территории страны. Об этом сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.

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