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Жених и невеста оказались среди одиннадцати погибших в ДТП в Египте

Анна Берестовая
02:14 07.02.2021
Еще несколько человек были доставлены в больницу.
Жених и невеста оказались среди одиннадцати погибших в ДТП в Египте
© Фото: Abed Alrahman Alkahlout Keystone Press Agency Globallookpress
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В Египте на шоссе Эль-Куреймат произошла смертельная авария, унесшая жизни 11 человек. Причиной произошедшего стало столкновение микроавтобуса с автомобилем с двумя людьми в салоне.

Как сообщает национальная газета «Аль-Ахрам», в легковом автомобиле в момент столкновения находились жених с невестой. Свадьба молодых людей, оказавшихся в числе погибших, должна была состояться 7 февраля.

Все жертвы инцидента скончались на месте от полученных повреждений. Еще неизвестное число человек, находившихся во время ДТП в микроавтобусе, были госпитализированы.

Ранее в Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Еще три человека были доставлены в медучреждение с серьезными травмами.

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