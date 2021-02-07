Жених и невеста оказались среди одиннадцати погибших в ДТП в Египте

В Египте на шоссе Эль-Куреймат произошла смертельная авария, унесшая жизни 11 человек. Причиной произошедшего стало столкновение микроавтобуса с автомобилем с двумя людьми в салоне.

Как сообщает национальная газета «Аль-Ахрам», в легковом автомобиле в момент столкновения находились жених с невестой. Свадьба молодых людей, оказавшихся в числе погибших, должна была состояться 7 февраля.

Все жертвы инцидента скончались на месте от полученных повреждений. Еще неизвестное число человек, находившихся во время ДТП в микроавтобусе, были госпитализированы.

Ранее в Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Еще три человека были доставлены в медучреждение с серьезными травмами.