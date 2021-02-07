Задержаны подозреваемые в пособничестве банде Бютукаева

В Чечне задержаны двое подозреваемых в пособничестве банде Бютукаева. Об этом сообщает телерадиокомпания «Грозный» со ссылкой на помощника главы Чеченской Республики, министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.

«Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт» - говорится в сообщении.

На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде задержания.

Ранее силовики ликвидировала Аслана Бютукаева и членов его банды. Спецоперация проводилась на окраине селения Катар-Юрт. О результатах спецоперации президенту Владимиру Путину доложил глава республики Рамзан Кадыров.