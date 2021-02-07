Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни
© Фото: ТРК "Звезда"
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Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни
© Фото: ТРК "Звезда"
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