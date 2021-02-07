«Удушение свободы слова, закрытие телеканалов, импичмент Зеленскому»: что сейчас происходит на Украине

Вечером во вторник, второго февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных средств массовой информации. Одновременно от вещания были отключены три украинских телеканала: «112.Украина», NewsOne и ZIK. Объяснение случившегося было в духе Порошенко: «за пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции».

На такой шаг не решился даже Порошенко. А уж он против «страны-агрессора», кажется, сделал все, что мог. И российскими паспортами «грозил», и обшивкой автобуса «размахивал». Но на такое откровенное «удушение» свободы слова даже ему смелости не хватило. Но Зеленский, который всю свою предвыборную кампанию «строил на обещаниях» не делить дальше украинцев на «своих и чужих», своего одиозного предшественника, похоже, решил «переплюнуть».

В итоге телеканалы закрыты, оппозиция требует импичмента. Но самое интересное, что «оплот свободы слова», «светоч демократии» Вашингтон решение властей Украины ввести санкции и заблокировать вещание телеканалов приветствует и поддерживает. Одобрили такое решение и в Еврокомиссии.



После того как Вашингтон показал всему миру, что Трампа можно вышвырнуть из всех соцсетей, заблокировать и лишить слова еще действующего президента, а его сторонников подвергнуть обструкции, на Украине месеснджеры быстро считали и решили последовать примеру «старших товарищей».

Ведущих во время эфира оборвали на полуслове и тот, кто «дергал рубильник», вряд ли подгадывал момент, но получилось символично. Одним росчерком пера Владимир Зеленский просто «выключил телевизор». И журналистов сразу трех крупных телеканалов: «112.Украина», NewsOne и ZIK перестали пускать в редакцию.



На одном из попавших в опалу телеканалов NewsOne Руслан Коцаба вел свою авторскую программу. Журналист уверен, что редакционную политику закрытых телеканалов нельзя было назвать пророссийской, а вот «неудобной для власти» можно. Ведь он и его коллеги объективно рассказывали о событиях на Майдане, призывали налаживать диалог с Донбассом и критиковали президента.



«Мы имели свою точку зрения на войну на Востоке, на разругивание людей на тему языка, исторических особенностей. Люди только благодаря нам могут узнать правду. Только благодаря независимой четвертой власти. И поэтому нам всем больно. Я чувствую, что оппозиции тоже. Наверное, мы потеряли все работу», - рассказал журналист, ведущий ТК NewsOne Руслан Коцаба.

Сейчас все три канала перешли на интернет-формат. Но и это похоже ненадолго. Минкульт Украины добивается запрета их вещания в сети. Тем временем полторы тысячи сотрудников не могут получить зарплату за январь, счета компаний заблокированы.

«Людей выбрасывают на улицу. А как семью кормить? У меня двое детей. Я на NewsOne наверное потерял работу», - поделился журналист, ведущий ТК NewsOne Руслан Коцаба.

Вдохновленные приговором трем оппозиционным СМИ, радикалы штурмуют пока еще работающий, но «неблагонадежный» по их мнению телеканал «НАШ» и требуют его закрытия.

Получив карт-бланш от Зеленского, националисты «начали охоту» на неугодных журналистов. С удвоенной энергией набрасываются на них в прямом эфире, избивают, запугивают. Обещают внести в базу «Миротворец» и посвящают президенту хвалебные оды.

Восхищен решением президента и одиозный бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош, он готов помочь «окончательно разобраться» с теми кто смеет говорить правду в эфире.

Такой атаки на СМИ Украина еще не знала. Зеленский закрыл телеканалы лично, без суда, нацсовета, конкретных поводов и аргументов. «Наезд» на свободу слова объяснил в духе своего предшественника, мол «журналисты работали на страну агрессора». Но так откровенно нарушить Конституцию и расправиться со свободой слова и оппозицией не решался даже Порошенко.



Все три телеканала принадлежали депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В итоге их отключили от эфира, против самого оппозиционера ввели санкции, заблокировали все счета и активы. В Раде «кипят страсти». За коллегу вступились однопартийцы и требуют отставки Зеленского.

«Наложение санкций на гражданина Украины противоречит Конституции Украины. Поэтому наша задача сегодня сделать все, чтобы режим Зеленского, именно режим преступника Зеленского - пал», - сказал депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива.

В «Оппозиционной платформе - За жизнь» заявили о начале сбора подписей в поддержку импичмента Зеленского в связи с грубым нарушением законов страны.

«Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и над страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет - зеленый! Но как наши деды и отцы в свое время остановили и победили фашизм, мы сделаем то же самое и победим. Фашизм не пройдет! И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол! Вставай, страна огромная!», - заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь!» Вадим Рабинович.

А ведь еще два года назад Зеленский называл себя «президентом мира» и клялся, что никогда не допустит ограничения свободы слова.



«Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я лично за свободу слова. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею право, не имею полномочий. Я вам ответил в девятый раз», - говорил Зеленский.

Уже в 10-й раз Зеленский ответил в Twitter и на английском. Назвал санкции трудным решением. И выступил за свободу слова «европейские ценности».

К кому по-английски обращался Зеленский становится ясно после ответа американского посольства на Украине. Давно не секрет, что свобода слова для Вашингтона в разных частях света означает не одно и то же.



Почему Зеленский вдруг так осмелел, и решился ударить по телеканалам именно сейчас? Может для того, чтобы порадовать нового хозяина Белого дома, которому изрядно досталось от независимых украинских телеканалов, когда вспыли пленки Деркача, и все узнали как семья Байдена «наживалась на Незалежной».

«Его задача какая? Появиться на американских радарах. У Байдена сейчас вообще на месте Украины белое пятно. Потому что любые действия Байдена на Украине поднимут в средствах массовой информации. Мнения, что он порождает какие-то коррупционные схемы, обслуживание украденных миллионов своему сыну. Поэтому “байденовские“ вообще хотят ничего там не делать. Но для Зеленского это не выгодно», - пояснил политолог Сергей Марков.

Зеленский, судя по всему, не принял бы решения о закрытии телеканалов без отмашки от западных кураторов.

«Не знаю, как и кто ему посоветовал, или кто им руководил, а я думаю, что здесь есть элемент внешнего управления. Но он сделал то, что погубит его политически, как президента страны», - рассказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Судя по всему новая администрация Белого дома все активнее «готовит» Украину к передовой роли в новой политической многоходовке Вашингтона.



«Мы знаем, что демократы более агрессивные и они всегда враждебно относились к РФ. И поэтому я думаю, что начинает наступать горячая стадия в холодной войне между Россией и Соединенными Штатами, и Украина - это плацдарм. То есть мы вместо того, чтобы быть нейтральным государством, становимся передовой. Что для этого нужно сделать? Взять под контроль все средства массовой информации, через которые будут транслироваться исключительно единые смыслы о том, что нужно воевать с Россией», - сообщил Евгений Мураев.

В поисках справедливости запрещенные телеканалы обратились в ЕС и ОБСЕ, но Европа молчит. Не слышно гневных речей ни из Франции, ни из Германии. В российском МИД расправу над неугодными СМИ на Украине резко осудили.



«Действительно вопиющий факт наступления на свободу слова. Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских средств массовой информации. Но теперь репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко, мне кажется, ее просто не остановить, потому что речь идет уже об украинских источниках информации, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

И лишь спустя несколько дней после громкого скандала, Зеленский решил объяснить в чем провинились журналисты . Он записал видеообращение, в котором говорил по-русски, за что не раз извинился. Начал с цитат классиков, и рассуждений о свободе слова.

«Не читайте продажные СМИ и не смотрите “карманные“ телеканалы, если не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, причины для закрытия телеканалов были. Но какие, он сказать не может из соображений секретности. Лишь туманно намекнул, что репрессированные СМИ якобы «зомбировали» украинцев.

«Я принял такое решение, значит, были весомые, железобетонные причины. С 2014 года у нас идет война. С этого же года у нас действует закон “О санкциях “ на основании данных Службы безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, СНБО приняла решение о применении санкций к собственнику каналов “112 Украина“, ZIK, NewsOne», - обратился Зеленский.

Сейчас уже трудно поверить, что президент Зеленский с трудом подбирающий слова, чтобы обелить расправу над неугодными СМИ и шоумен, который два года назад так тонко высмеивал цензуру Порошенко – это один и тот же человек.



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*«Правый сектор» - запрещенная в РФ террористическая организация.