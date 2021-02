В стране и мире Коронавирус «Безопасность и эффективность»: как весь мир убедился в пользе российской вакцины от COVID-19 Алексей Курильченко Павел Ремнев По словам главреда The Lancet, к победе человечества над коронавирусом сделан очень большой шаг. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christian Thiele dpa Globallookpress Читайте нас на: После публикации в самом авторитетном медицинском журнале The Lancet у скептиков кончились вопросы к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной в Центре Гамалеи при поддержке Министерства обороны РФ. Данные о третьем этапе испытаний были впервые представлены международной общественности. «Результаты исследований, которые мы опубликовали, были весьма знаковыми. Был применен очень оригинальный подход. Используются две дозы вакцины, но эти две дозы различны, они имеют разные аденовирусные векторы. Смысл в том, что это создает сверхсильное ускорение иммунного ответа» - заявил в эфире CNN главный редактор The Lancet Ричард Хортон. Таким образом было доказано, что «Спутник V» гарантирует защиту от средних и тяжелых форм коронавируса. В теле пациента после прививки образуется в полтора раза больше антител чем у тех, кто просто переболел. Еще недавно в разработку российских ученых западные коллеги не верили. Казалось что просто невозможно так быстро создать вакцину такого уровня. А теперь «Спутник V» называют крупнейшим отечественным научным прорывом со времен СССР. «Решение назвать "Спутник V" в честь первого в мире спутника, запуск которого в 1957 году дал Советскому Союзу ошеломляющую победу над США в начале космической гонки, лишь подчеркивает масштаб значения этого достижения» - считает журналист издания Bloomberg. Эффективность препарата составляет 92% при себестоимости менее 10 долларов - дешевле только вакцина AstraZeneca, но она обеспечивает защиту от вируса лишь в 70% случаев. При этом Россия готова и способна поделится «Спутником» со всем миром. «Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины. Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой» - заявил президент России Владимир Путин. «Спутник V» зарегистрировали уже в 21 стране. Через пять дней после публикации о готовности использовать российскую вакцину заявили сразу 4 государства: Мексика, Никарагуа, Ливан и Мьянма. К концу следующей недели РФПИ рассчитывает заключить соглашения еще с 4 странами. Лидеры Старого света - те самые люди, которые свою политическую карьеру построили на противостоянии Москве - совсем не против российской вакцины. «Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства. Я говорила об этом с президентом России, сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине. Любая вакцина, получившая одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, будет приветствоваться в Германии» - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. С созданием «оружия победы над ковидом» российских ученых поздравил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Радость европейцев ожидаема - в странах ЕС кризис и локдауны. Европейскую экономику спасет массовая прививочная кампания, но поставки американского препарата Pfizer были сорваны. А британская AstraZeneca не справляется с объемами производства. Практически весь остальной мир уже определился насчет российской вакцины. В Аргентине уже идет массовая прививочная кампания. Власти Мексики подписали договор на поставку 32 миллионов доз. На этой неделе «Спутник V» был зарегистрирован в Никарагуа и Мьянме. Идут переговоры со странами Ближнего востока. А в у нас тем временем пандемия коронавируса отступает. Ковидные стационары, под которые еще осенью массово перепрофилировали лечебные учреждения - возвращаются к обычному режиму работы. В стране постепенно снимают коронавирусные ограничения. Открываются детские сады, в обычном режиме работают школы и университеты. В Сибири и на Дальнем Востоке снова можно посещать массовые мероприятия, ходить в тренажерные залы и бассейны - в ограниченном режиме. При этом инфраструктура, развернутая для борьбы с COVID-19, остается в боевой готовности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика