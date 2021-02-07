МЧС ликвидировало пожар в ангаре на Варшавском шоссе

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Москвы ликвидировали горение ангара на Варшавском шоссе, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

«В тушении пожара принимали участие 94 человека личного состава, 29 единиц техники и 2 вертолета Московского авиационного центра. Авиацией произведено 50 сбросов, было сброшено 250 тонн воды» - говорится в сообщении службы.

На месте работала лаборатория, которая проводила замеры воздуха на предмет повышения концентрации загрязняющих веществ. По данным работников, превышений ПДК в воздухе не зафиксировано.

Ране телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места пожара, снятые с высоты птичьего полета. Съемочная группа запечатлела момент сброса воды с пожарного вертолета.