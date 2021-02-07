Ликвидация пожара на Варшавском шоссе: кадры с коптера

Телеканал «Звезда» публикует снятые с коптера кадры с места тушения пожара в ангаре на Варшавском шоссе в Москве. Для ликвидации пламени сотрудники МЧС использовали пожарные вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра.

Общая площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. На месте работает пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ. По последним данным огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.

В департаменте транспорта сообщили, что из-за пожара движение по Варшавскому шоссе было временно ограничено до трех рядов.