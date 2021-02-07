В Подмосковье во время пожара погибли два человека

В пожаре в нежилом одноэтажном здании в подмосковных Мытищах погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По словам собеседника, возгорание произошло на Бутовской улице в нежилом одноэтажном здании, два человека погибли.

Площадь пожара при возгорании составила 30 квадратных метров. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.