Байден не намерен снимать санкции с Ирана

Соединенные Штаты не будут снимать санкции с Ирана и не станут призывать страну вернуться за стол переговоров. Об этом заявил президент США Джозеф Байден в интервью телекомпании CBS.

По словам американского лидера, прежде чем Тегеран сможет вступить в диалог с США, он должен прекратить обогащение урана.

По мнению генерального директора центра изучения Современного Ирана Раджаба Сафарова, после решения Ирана нарастить степень обогащения урана мир оказался на грани нового конфликта. Со стороны Запада к стране еженедельно применяются новые санкции.