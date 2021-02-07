Росприроднадзор изъял у предпринимателя использовавшуюся для фотосессии львицу

Львицу по кличке Киара изъяло Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора у индивидуального предпринимателя, который использовал животное для фотосессии.

В ходе проверки, которая была организованна Росприроднадзором при участии сотрудников природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга и сотрудников полиции предприниматель предоставил документы на годовалое животное. Специалисты же считают, что изъятому львенку не более полугода.

В настоящее время составлен протокол об административном правонарушении в отношении предполагаемого владельца животного. Будет принято процессуальное решение.

Киара доставлена в центр реабилитации. Во время проверки животного ветеринары видимых увечий на теле львицы не обнаружили.

Ранее стало известно, что вегетарианская и веганская диеты, которых придерживается сейчас немало людей, ни в коем случае не должны распространяться на собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, предупредив, что подобное питание может сильно навредить здоровью питомца.