СМИ: в Воронежской области трое детей провалились под лед

В Острогожском районе Воронежской области трое детей провалились под лед на реке Тихая Сосна. Об этом сообщает «Вести. Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Одного из них - девятилетнего мальчика - унесло течением, его ищут водолазы. Двое смогли самостоятельно выбраться на берег.

На месте происшествия работают сотрудники поисково-спасательной части, работники МЧС и представители местной администрации.