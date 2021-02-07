В стране и мире Движение по Варшавскому шоссе в сторону Москвы ограничено из-за крупного пожара Ирина Киселенко Сообщение о пожаре поступило в 15.43 в оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Департамент транспорта Москвы сообщил, что в сторону центра Москвы движение по Варшавскому шоссе ограничено до трех рядов из-за пожара. «Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трех рядов. Затруднение движения - 2 км», - говорится в сообщении в Telegram. Ранее площадь пожара на складе на Варшавском шоссе возросла до 1000 квадратных метров. К тушению были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Сообщение о пожаре поступило в 15.43 в оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика