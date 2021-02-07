Движение по Варшавскому шоссе в сторону Москвы ограничено из-за крупного пожара
Сообщение о пожаре поступило в 15.43 в оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве.
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Департамент транспорта Москвы сообщил, что в сторону центра Москвы движение по Варшавскому шоссе ограничено до трех рядов из-за пожара.
«Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трех рядов. Затруднение движения - 2 км», - говорится в сообщении в Telegram.
Ранее площадь пожара на складе на Варшавском шоссе возросла до 1000 квадратных метров. К тушению были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Сообщение о пожаре поступило в 15.43 в оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве.