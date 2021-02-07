СМИ: ограблена квартира генпродюсера трех заблокированных на Украине телеканалов

В Киеве была ограблена квартира Алексея Семенова - генерального продюсера медиахолдинга «Новости», в который входят заблокированные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

«В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова» - говорится в сообщении.

По данным издания, ограбление произошло вечером 6 февраля. Воры проникли в квартиру подобрав ключи. Из дома были похищены 120 тысяч долларов и драгоценности на сумму около 180 тысяч долларов.