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Венгрия одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Ирина Киселенко
18:10 07.02.2021
Вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства.
Венгрия одобрила применение российской вакцины «Спутник V»
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
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Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение российской вакцины «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ для вакцинации на территории страны. Об этом сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.

В сообщении отмечено, что после исследования российской вакцины было установлено, «что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».

«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина. Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», - написал министр в Facebook.

Ранее стало известно, что к концу следующей недели российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» могут одобрить уже в 25 странах. Таким образом, в Российском фонде прямых инвестиций анонсировали, что еще четыре государства купят отечественный препарат для вакцинации своих жителей.

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