Врачи нашли необычный способ реабилитировать пациентов после COVID-19

В Екатеринбурге в госпитале для ветеранов для реабилитации пациентов после COVID-19 начали применять барокамеры. Об этом рассказали специалисты клиники в интервью URA.RU.

Оборудование, которое предназначено для дайверов, помогает переболевшим пациентам после COVID-19 привести в порядок легкие, а также насытить кислородом другие системы организма.



«Декомпрессионная болезнь у подводников сопровождается гипоксией, поэтому водолазы и дайверы пользуются барокамерами — иногда они стоят прямо на кораблях», - рассказал врач-физиотерапевт госпиталя Евгений Дербышев.

Врач добавил, что в госпитале для лечения пациентов используют барокамеры ЛКС-303. Барокамеры созданы на базе поточно-декомпрессионных камер для водолазов, только вместо воздушной среды используется кислородная.

«Кислород подается в барокамеру под повышенным давлением — это помогает не только восстанавливать легкие после COVID-пневмонии, но и насыщать кислородом другие системы организма», - добавил Дербышев.

В заключение доктор отметил, что «если где-то есть „блок“ в прохождении крови и передаче кислорода, мы „в обход него“ насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии».

Ранее вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко ответил на вопрос, могут ли в организме одного человека оказаться несколько мутаций коронавируса.