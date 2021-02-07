«Остались пятеро детей»: родственница рассказала об убитом экс-главе дагестанского села Новокули

Родственница Абакара Капланова, убитого в отделе полиции города Махачкала, рассказала «Звезде» о том, каким был бывший глава села Новокули. По словам Раи Данилкиной, в его семье все находятся в шоке от случившегося.

«Он был очень добрый, отзывчивый. Он не оставлял ни одного родственника без внимания. Мы в шоке от того, что такое могло случиться. Я, например, не видела с его стороны плохих поступков», - рассказала родственница.

У Абакара Капланова остались пятеро детей.

«Его убили по-зверски, как преступника. А он не был преступником. Никогда бы не подумали, что такое может быть. Пятеро детей у него: четыре девочки и один мальчик» - сказала Данилкина.

По данным следствия, двое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Дагестан,застелили 34-летнего Капланова. Предполагается, что причиной убийства стали «ранее возникшие неприязненные отношения».

Руководитель следственного управления по Республике Дагестан Анатолий Щуров поручил завершить расследование этого убийства в течение двух месяцев. Полиция уже задержала подозреваемых, решается вопрос о заключении под стражу.