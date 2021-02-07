Минздрав Конго сообщил о новом случае заболевания вирусом Эбола

На востоке Демократической Республики Конго был выявлен новый случай заболевания лихорадкой Эбола. По данным издания «Конго синтез» со ссылкой на Минздрав страны, от болезни умерла женщина.

«В местную больницу обратилась жена фермера, у которой были все признаки заболевания, вызываемого вирусом Эбола. Она умерла 3 февраля. Проведенные исследования подтвердили первоначальный диагноз», - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В район была направлена бригада специалистов. О произошедшем уведомили службы Всемирной организации здравоохранения.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил о появлении в Конго нового смертельного заболевания, которое назвали «Болезнь Х». Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, или врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов.