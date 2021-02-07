Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт допустил наличие двух вариантов COVID-19 в организме одновременно

Ирина Киселенко
16:57 07.02.2021
В различных регионах мира зафиксированы разные варианты мутаций коронавирусной инфекции.
Эксперт допустил наличие двух вариантов COVID-19 в организме одновременно
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко ответил на вопрос, могут ли в организме одного человека оказаться несколько мутаций коронавируса.

«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами», – сказал вирусолог в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что на данный момент пока не ясно, как может повлиять вирус на течение болезни, когда существуют в одном организме разные варианты COVID-19.

«Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни или более легкое, или же, что новые варианты распространяются быстрее», - рассказал вирусолог.

Бутенко добавил, что в настоящее время все «новые генотипы пока все равно укладываются в пределах одного вируса SARS-CoV-2».

В заключение Александр Бутенко порекомендовал сделать прививку для защиты от двойного проникновения любых вариаций COVID-19.

Ранее в Великобритании фармаколог Хусейн Абдех рассказал, при каких симптомах коронавирусной инфекции необходимо срочно обратиться к врачу. Медицинская помощь необходима, если человек испытываете боли в груди, затрудненное дыхание, проблемы с речью и передвижением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:10 В стране и мире
Венгрия одобрила применение российской вакцины «Спутник V»
16:47 В стране и мире
Видео
Для тушения пожара на Варшавском шоссе привлечены два вертолета Ка-32
15:36 В стране и мире
Глава СК Дагестана поручил завершить расследование убийства в отделе полиции за два месяца
14:28 В стране и мире
РФПИ анонсировал регистрацию вакцины «Спутник V» в 25 странах
13:26 В стране и мире
Видео
Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 «Урал» в Свердловской области
Популярное
Популярное
Видео
Синоптик рассказал, когда москвичам ждать «апогея похолодания»
Доктор Мясников назвал опасное лекарство в домашней аптечке
Ученые рассказали, как человеку безопасно войти в черную дыру
На фото с карт Google обнаружили «жуткую фигуру» в одном из заброшенных зданий Чернобыля
Видео
Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита
Видео
«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.