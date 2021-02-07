Эксперт допустил наличие двух вариантов COVID-19 в организме одновременно

Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко ответил на вопрос, могут ли в организме одного человека оказаться несколько мутаций коронавируса.

«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами», – сказал вирусолог в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что на данный момент пока не ясно, как может повлиять вирус на течение болезни, когда существуют в одном организме разные варианты COVID-19.

«Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни или более легкое, или же, что новые варианты распространяются быстрее», - рассказал вирусолог.

Бутенко добавил, что в настоящее время все «новые генотипы пока все равно укладываются в пределах одного вируса SARS-CoV-2».

В заключение Александр Бутенко порекомендовал сделать прививку для защиты от двойного проникновения любых вариаций COVID-19.

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