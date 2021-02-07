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В МИД РФ назвали вынужденной высылку трех иностранных дипломатов из России

Егор Левин
16:52 07.02.2021
В ближайшее время иностранные дипломаты должны будут покинуть территорию страны.
В МИД РФ назвали вынужденной высылку трех иностранных дипломатов из России
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В Министерстве иностранных дел прокомментировали высылку из России нескольких иностранных дипломатов, принявших участие в незаконных митингах в Москве и Санкт-Петербурге. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, присвоение статуса персон нон грата сотрудникам генконсульств Швеции, Польши и посольства ФРГ стало вынужденной мерой.

В ближайшее время иностранные дипломаты должны будут покинуть территорию России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал российское министерство пересмотреть вынесенное решение.

«Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы - соответственно, в незаконных акциях», - сказала Захарова в эфире «России 1».

Ранее об участии шведского дипломата стало известно в момент встречи глав дипведомств Швеции и России Анн Линде и Сергея Лаврова. В ходе встречи с Линде Лавров отметил, что Россия обеспокоена стремлением Североатлантического альянса втянуть Швецию в военную активность.

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