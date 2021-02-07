Для тушения пожара на Варшавском шоссе привлечены два вертолета Ка-32

Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе возросла до 1000 квадратных метров. К тушению привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

«7 февраля 2021 года в 15 часов 43 минуты поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1, где по предварительной информации происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 1000 кв. метров», - говорится в сообщении службы.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. На данный момент о пострадавших не сообщается.









