Для тушения пожара на Варшавском шоссе привлечены два вертолета Ка-32
Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ.
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Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе возросла до 1000 квадратных метров. К тушению привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
«7 февраля 2021 года в 15 часов 43 минуты поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1, где по предварительной информации происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 1000 кв. метров», - говорится в сообщении службы.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. На данный момент о пострадавших не сообщается.