Эксперты ВОЗ обнаружили улики, указывающие на место возникновения COVID-19

Представители Всемирной организации здравоохранения, совершившие исследовательский визит в китайский Ухань, обнаружили «важные улики» в ходе исследования рынка морепродуктов Хуанань. Об этом изданию Bloomberg рассказал американский зоолог Питер Дашак.

Делегаты организации разделились на три группы и изучили роль животных во вспышке заболевания, эпидемиологию и распространение вируса, а также исследовали пробы окружающей среды. В результате группы объединят результаты и сообщат о своих выводах.

«Теперь мы знаем то, чего не знали тогда: до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель», - заявил Дашак.

По словам ученого, ВОЗ только предстоит определить, где и когда началась вспышка заболеваемости. Дашак считает, что к концу поездки у экспертов уже будет иметься объяснение.

Ранее Дашак отметил, что в ходе экспедиции в Ухане их встретили с «неожиданной открытостью» и высоко оценил работу китайских ученых, в частности, заместителя председателя Уханьского института вирусологии Ши Чженли.