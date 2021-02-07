Илон Маск напишет книгу о своих компаниях

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил о том, что пишет книгу, посвященную истории компаний Tesla и SpaceX. Об этом он написал в своем Twitter.

«Пора рассказать историю Tesla и SpaceX. Историю Земли и Марса» - написал Маск.

Ранее предприниматель заявил о новом проекте, в ходе которого ученые подсоединили интерфейс напрямую к мозгу обезьяны, что позволило животному играть в видеоигры. Проект запущен в рамках Neuralink Corp. - компании Маска, ведущей исследование в области разработки нейроинтерфейса.