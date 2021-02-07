Психолог перечислил способы борьбы со стрессом в пробках

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал автолюбителям о способах справиться со стрессом и раздражением в пробках. Об этом он сообщил изданию RT.

В первую очередь следует заняться заполнением своего внутреннего времени и не концентрироваться на раздражении из-за желания побыстрее доехать до места назначения. Для этого можно слушать музыку или аудиокниги, создавать в голове позитивные образы.

«Можно себя полноценно заполнить, чтобы это не было вычеркнутыми часами, минутами, а иногда это складывается и в гораздо более длительные промежутки времени. Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — отметил психолог.

Ключников подчеркнул, что если водитель резко реагирует на заторы на дороге, это может свидетельствовать о неврозе, скрытой агрессии и неустойчивости психики.