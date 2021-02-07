В стране и мире Соседка погибшей в Щелково семьи рассказала о состоянии газопровода в доме Алексей Курильченко По словам местной жительницы, в жилом доме регулярно ощущается запах газа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Соседка семьи, погибшей в результате отравления бытовым газом в подмосковном Щелково, рассказала «Звезде» о возможных причинах трагедии. По словам Анжелы Пилецкой, в доме постоянно ощущается запах газа. «Запах газа в доме чувствуется постоянно. И в прошлом году, и в этом. Сначала я думала, что это запах с улицы, но после прогулки поняла, что он стоит именно в доме» - рассказала женщина. Предполагается, что из-за отравления бытовым газом погибла семья из трех человек, в том числе ребенок. Их тела обнаружили врачи. По данным медиков, в бессознательном состоянии была обнаружена 14-летняя девочка, она была госпитализирована. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика