Соседка погибшей в Щелково семьи рассказала о состоянии газопровода в доме
По словам местной жительницы, в жилом доме регулярно ощущается запах газа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Соседка семьи, погибшей в результате отравления бытовым газом в подмосковном Щелково, рассказала «Звезде» о возможных причинах трагедии. По словам Анжелы Пилецкой, в доме постоянно ощущается запах газа.
«Запах газа в доме чувствуется постоянно. И в прошлом году, и в этом. Сначала я думала, что это запах с улицы, но после прогулки поняла, что он стоит именно в доме» - рассказала женщина.
Предполагается, что из-за отравления бытовым газом погибла семья из трех человек, в том числе ребенок. Их тела обнаружили врачи. По данным медиков, в бессознательном состоянии была обнаружена 14-летняя девочка, она была госпитализирована.