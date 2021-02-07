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Греция усилила карантин из-за роста заболеваемости

Ирина Киселенко
15:57 07.02.2021
Новые ограничения продлятся минимум до 15 февраля.
Греция усилила карантин из-за роста заболеваемости
© Фото: Vassilis Rempapis, imago-images.de, Globallookpress
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В Греции правительство усилило ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом передает Reuters.

«Эпидемиологическая картина ухудшается. Мы находимся в ситуации, которая может выйти из-под контроля в геометрической прогрессии», - сообщила член комитета экспертов по инфекционным заболеваниям Вана Папаевангелу.

В выходные дни на три часа продлили ночной комендантский час в красных зонах. Теперь в Афинах, где проживает около половины населения страны, комендантский час на выходных начинается в 18:00 вместо 21:00.

«Новые инфекции обнаруживают в основном в возрастной группе от 25 до 44 лет, что означает, что мы наблюдаем внутрисемейную дисперсию», - заключила эксперт.

На седьмое февраля 2021 в Греции зафиксировано 163 213 случаев заражения COVID-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Греции составляет 5 951 человек.

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