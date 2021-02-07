Более 300 человек вышли к отделу полиции в Махачкале, где был убит бывший глава села

В Махачкале более 300 человек собрались у здания отделения полиции, где ранее был убит бывший глава села Новокули. Видео с места было опубликовано МВД Дагестана в Instagram.

На кадрах хорошо видно, как десятки машин правоохранителей стоят на проезжей части, не подпуская граждан к участку. Никакой потасовки не наблюдается.

«Для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта на месте находятся более 130 сотрудников полиции», - уточнили в ведомстве.

На данный момент на место инцидента выехало руководство регионального МВД.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве был задержан на месте, сопротивления правоохранителям не оказывал.